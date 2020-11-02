برزاني: يجب ألا نسمح لإرهابيي "بي كا كا" بفرض إرادتهم علينا

دعا الرئيس السابق لإقليم شمال العراق، مسعود برزاني، لعدم السماح لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية بفرض إرادتها على الإقليم.

وقال برزاني في بيان الاثنين، إن المنظمة المذكورة احتلت مناطق حدودية (لم يسمها) إبان هجوم تنظيم "داعش" الإرهابي على الإقليم.

وأضاف أن المنظمة تمنع الأهالي من العودة إلى مناطقهم لإعادة إعمارها، كما فرضت إتاوات على كل من يزور المنطقة.

وتتخذ منظمة "بي كا كا" الانفصالية من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية في المنطقة، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.

ودعا برزاني المنظمة الإرهابية لاحترام الحكومة الشرعية للإقليم، وترك المناطق التي احتلتها، مؤكدا على وجود مئات القرى التي لم تعمر وتحولت الى ساحة حرب واشتباكات بسبب وجود المنظمة.

وأضاف "يجب عدم السماح لأي جهة غير قانونية بفرض إرادتها بقوة السلاح".