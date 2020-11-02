وزير إماراتي يطالب المسلمين بتقبل مواقف ماكرون

طالب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، المسلمين بتقبل مواقف فرنسا والرئيس إيمانويل ماكرون، بذريعة "الاندماج".

وقال قرقاش في مقابلة مع صحيفة "دي فيلت" الألمانية، نشرتها الاثنين: "عليكم الاستماع إلى ما قاله ماكرون حقًا في خطابه، فهو لا يريد عزل المسلمين في الغرب، وهو محق تمامًا".

وأضاف أنّ المسلمين "بحاجة إلى الاندماج بشكل أفضل، وأنه يحق للدولة الفرنسية البحث عن طرق لتحقيق ذلك في الوقت الذي تكافح فيه التطرف والانغلاق المجتمعي".

ورفض الوزير الإماراتي فكرة أن الرئيس الفرنسي يسعى في رسائله إلى استبعاد المسلمين.

وجاءت تصريحات قرقاش، بالتزامن مع استمرار احتجاجات شعبية ورسمية في العالم الإسلامي ضد ماكرون على خلفية تصريحاته المدافعة عن "أحقية" الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، بزعم أنها "حرية تعبير".

وبعد دعوات المقاطعة القوية للمنتجات الفرنسية في البلدان الإسلامية احتجاجا على تصريحاته، تراجع ماكرون خطوة، وقال في حوار مع قناة "الجزيرة" القطرية، السبت الماضي، إنه يتفهم مشاعر المسلمين إزاء هذه الرسوم (المسيئة).