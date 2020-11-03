أمير قطر يحدد تاريخ أول انتخابات لمجلس الشورى في بلاده



أعلن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، أنه بلاده ستجري أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر/تشرين الأول 2021.



جاء ذلك خلال خطاب للأمير تميم في افتتاح دور الانعقاد العادي الـ49 لمجلس الشورى، أكد فيه إجراء الانتخابات بعد انتهاء الاستعدادات اللازمة.



وأوضح أنها ستجري "بموجب الدستور الذي استفتي عليه عام 2003، وصدر في 2004".



وأكد الأمير أن بلاده "تقوم بخطوة مهمة في تعزيز تقاليد الشورى القطرية، وتطوير عملية التشريع بمشاركة أوسع من المواطنين".



وقال: "لدينا نظامنا الراسخ المتجذر في بنية مجتمعنا والمتداخل معها. ليس تعددية حزبية، بل نظام إمارة مستند إلى تقاليد راسخة من الحكم العادل والرشيد المرتبط بالشعب والمبايعة وعلاقات الولاء".



وأضاف: "ليست الانتخابات معيار الهوية الوطنية فقد تبلورت عبر الزمان وتظهر في أبهى صورها في تضامن مجتمعنا وتماسكه، وقيمه الأخلاقية السمحة، وحبه لوطنه، كما ظهرت في تحدي الحصار".



وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2019، أصدر أمير قطر قرارا أميريا بإنشاء "لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، الذي يستهدف تحويل المجلس من مجلس "مُعين" إلى "مُنتخب".



وطبقا للقانون الحالي، يعين الأمير أعضاء مجلس الشورى، وهم 45.



وفي 2017 أصدر الأمير، في خطوة هي الأولى آنذاك، قرارا بتعيين أربع سيدات في المجلس.



وصوت القطريون في عام 2003 عبر استفتاء عام على أول دستور دائم للبلاد.



وعمل على مشروع الدستور الذي عكف فريق من الخبراء القانونيين والمسؤولين الحكوميين على صياغته منذ عام 1998 بإنشاء مجلس شورى يتألف من 45 مقعدا ينتخب الشعب 30 منهم ويعين الأمير باقي الأعضاء.



ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية، ومن مهامه مناقشة ما يحال إليه من مجلس الوزراء، مثل مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية، بحيث يقدم توصيات بشأنها.