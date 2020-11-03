الرئاسة الجزائرية: تبون في تحسن بعد إصابته بكورونا

قالت الرئاسة الجزائرية، الثلاثاء، إن الحالة الصحية للرئيس عبد المجيد تبون، في "تحسن بعد إصابته بفيروس كورونا".

وبحسب بيان للرئاسة "يواصل تبون (74 عاما) تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصصة، عقب إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف: "يطمئن الطاقم الطبي بأن الرئيس يستجيب للعلاج، وحالته الصحية في تحسن تدريجي، وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها الرئاسة طبيعة مرض تبون، الموجود منذ أسبوع بمستشفى ألماني متخصص للعلاج.

والأربعاء الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن تبون توجه إلى ألمانيا، لـ"إجراء فحوصات طبية معمقة"، عقب تواجده في مستشفى عسكري بالعاصمة، بعد 4 أيام من إعلانها دخوله حجرا صحيا طوعيا، بناء على نصيحة الأطباء، على خلفية إصابة مسؤولين في الرئاسة بالفيروس.

ويتولى تبون الرئاسة منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إثر فوزه بأول انتخابات رئاسية، في أعقاب استقالة عبد العزيز بوتفليقة (1999 ـ 2019)، في 2 أبريل/ نيسان من العام نفسه، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.