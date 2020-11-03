السجون الإسرائيلية: 69 مصابا بكورونا بين الأسرى الفلسطينيين في سجن "جلبوع"

أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، الثلاثاء، إصابة 4 معتقلين بفيروس كورونا في سجن جلبوع الذي يضم أسرى فلسطينيين، ما يرفع إجمالي المصابين إلى 69.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، العبرية إن من بين الحصيلة الجديدة للمصابين في السجن، الأسير عباس السيد، الذي يواجه حكما بالسجن 35 مؤبدا.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت مصلحة السجون إصابة 65 معتقلا بكورونا، داخل السجن الواقع شمالي إسرائيل.

من جانب آخر، قالت هيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، في بيان، إن إدارة سجن جلبوع، أبلغت الأسرى بإصابة 61 معتقلا جديدا بالفيروس.

وأوضح البيان أن عدد المصابين بالفيروس في سجن جلبوع ارتفع إلى 73، بعد أن سجل، الإثنين، 12 إصابة.

وبيّنت الهيئة أنه تم إغلاق السجن الذي يقبع فيه 360 معتقلا فلسطينيا، بشكل كامل.

وارتفع عدد المعتقلين المصابين بكورونا في السجون الإسرائيلية إلى 104، بينهم معتقلان سابقان تم الكشف عن إصابتهما عقب خروجهما من السجن.

كما تعتقل السلطات الإسرائيلية نحو 4400 معتقل فلسطيني في سجونها، بينهم 39 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 155، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) قرابة 350، بحسب مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.