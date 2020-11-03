محامي مؤسس ويكيليكس ينضم لدفاع "بن سلمان" أمام محاكم أمريكا

انضم المحامي باري غيه بولاك، المعروف بدفاعه عن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، إلى فريق الدفاع عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قضيتين أمام المحاكم الأمريكية، بخصوص انتهاكات حقوق إنسان وقتل معارضين.

وأفادت قناة الحرة الأمريكية الثلاثاء بأن الفريق الذي سيدافع عن "بن سلمان" يضم بجانب بولاك، كل من مايكل ك. كيلوغ، الذي دافع عن المملكة لمدة 20 عاما، في قضايا مرتبطة بأحداث 11 سبتمبر/ أيلول 2001.

وميتشل بيرغر، الذي دافع من قبل عن أكبر بنك بالسعودية في اتهامات بتمويل الإرهاب وتنظيم القاعدة ومطالبات بالتعويض عن هجماتهم.

وتتهم القضية الأولى التي رفعها المحامي كيث م. هاربر بتوكيل من خطيبة الصحفي الراحل جمال خاشقجي، خديجة جنكيز، ولي العهد السعودي بإصدار أمر بقتل وتقطيع أوصال الصحفي المعارض جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وهي التهمة التي تنفيها السعودية رسميا.

أما القضية الثانية ، تتهم بن سلمان بمحاولة اغتيال عضو المخابرات السعودية السابق سعد الجبري، لمنعه من إذاعة أسرار حول صعود الأول إلى السلطة.

ورفع القضية الثانية ديفيد برسمان بتوكيل من خالد الجبري، ابن عضو المخابرات السعودية السابق.

وفي 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، استدعت محكمة أمريكية، ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، و9 آخرين، في قضية المستشار السابق سعد الجبري الذي اتهمهم بمحاولة اغتياله.

وتقدم الجبري في أغسطس/ آب الماضي بدعوى قضائية ضد بن سلمان، في محكمة أمريكية، متهما إياه بإرسال فريق لقتله في كندا على غرار جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي.