أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، الاثنين، عن تحقيق "توافق كبير" في المحادثات العسكرية الليبية بمدينة غدامس جنوب غربي البلاد، معتبرة أن لجنة "5+5" باتت تُعرف فعليًا بـ"لجنة العشرة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وليامز، عقب انتهاء اليوم الأول من أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، وهي تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية و5 من طرف مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر.

وقالت وليامز: "حصل توافق كبير في الاجتماع (...) والآن لم تصبح اللجنة معروفة باسم 5+5، لكن فعليا وعمليا لجنة العشرة، وهي لجنة ليبية محضة"، لبحث آليات تنفيذ الوقف الدائم لإطلاق النار، بحسب قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة).

وتابعت: "أدعو السياسيين (الليبيين) الذاهبين إلى تونس (للمشاركة في ملتقى الحوار المباشر) إلى التحلي بشجاعة وتوافق لجنة الضباط العشرة، وهذا ما نترقبه نحن من الحوار السياسي في تونس".

وأضافت أنها ستعلن بعد انتهاء اليوم الثاني لاجتماع اللجنة، الثلاثاء، تفاصيل ما توصلت إليه.

وفي وقت سابق، قالت البعثة الأممية في ليبيا إن اجتماع غدامس هو الأول الذي تعقده اللجنة العسكرية المشتركة داخل ليبيا، بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بجنيف، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتناقش اللجنة، على مدى 3 أيام، آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، وبينها إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار، وفق بيان سابق للبعثة.

وبرعاية أممية انطلقت، عبر الاتصال المرئي، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اجتماعات تمهيدية لتلك الحوارات بمشاركة كافة الأطياف الليبية، فيما تستضيف تونس الاجتماع المباشر، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في محاولة لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليًا، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.