السعودية تعلن تخفيف القيود التعاقدية للوافدين وحرية تغيير الوظائف

أعلنت السعودية عن مبادرة جديدة لتخفيف القيود التعاقدية للوافدين، فيما أعلن نائب وزير الموارد البشرية في السعودية أن المملكة ستخفف القيود التعاقدية بما يشمل حرية تغيير الوظائف.



وأضاف عبد الله بن ناصر أبوثنين للصحفيين اليوم الأربعاء أن الخطط، التي ستدخل حيز التنفيذ في مارس آذار 2021، تشمل منح العمال الوافدين الحق في مغادرة المملكة دون إذن صاحب العمل وهو أمر مستحيل حالياً.

وأشار إلى أن الهدف هو زيادة عوامل الجذب في سوق العمل بالسعودية.

وجاءت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للوافدين ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني التي تستهدف تقديم خدمات لجميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، ضمن ضوابط محددة.

وبحسب بيان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأربعاء، أن المبادرة تستهدف بناء سوق عمل جاذبة، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتقديم خدمات لجميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة.

وتابع البيان: "تسعى مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورفع جاذبيته بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية".

ويقدر عدد الوافدين في السعودية بنحو 13.2 مليونا، يشكلون حوالي 44 في المئة من سكان الدولة الخليجية، بحسب بيانات حكومية.

وكانت العمالة في السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، الأكثر تضررا خليجيا بعد الرسوم الكبيرة على إقامة الأجانب لتعويض انخفاض الإيرادات النفطية في 2014، ثم جاءت أزمة كورونا لتفاقم أوضاعهم بنحو أكبر.

وخلال العامين الماضيين قبل الجائحة، غادر نحو 1.5 مليون وافد المملكة، فيما زادت وتيرة تسريح العمالة بعد كورونا.