طيران الإمارات تمنح بعض طياريها إجازة بدون أجر لمدة عام

طلبت شركة طيران الإمارات من بعض طياريها تقديم إجازة لمدة عام بدون أجر في إجراء لخفض التكاليف بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وتتعرض صناعة الطيران لأسوأ أزمة بعد الجائحة التي أوقفت معظم رحلات الطيران، أجبرت شركات الطيران في أنحاء العالم على تسريح عاملين.

وقالت متحدثة باسم الشركة ومقرها في دبي اليوم الأربعاء "عرضنا على بعض الطيارين إجازة غير مدفوعة لمدة 12 شهرا مع إمكانية الاستدعاء المبكر للعمل وفق سرعة تعافي الطلب والاحتياجات التشغيلية".

ومعظم العاملين في طيران الإمارات أجانب أي لا يستحقون مزايا تمنحها الحكومة في الإمارات حيث مقر الشركة التي تدير أنشطتها من هناك.

وتابعت المتحدثة أن الشركة ستواصل توفير إقامة وتغطية طبية ومزايا أخرى لمن يحصلون على إجازة بلا أجر.

وسرحت طيران الإمارات آلاف العاملين في العام الجاري من بينهم طيارون وأطقم ضيافة كما خفضت الأجور وطلبت من بعض الموظفين الحصول على إجازات غير مدفوعة.