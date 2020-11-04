مجلس العشائر والقبائل السورية يرفض أي تقارب مع النظام السوري

أكد رئيس مجلس العشائر والقبائل السورية رفضهم كل التوجهات والمحاولات للتقارب مع نظام الأسد ومليشياته الانفصالية بأي شكل كان.

جاء ذلك في كلمة سالم المسلط، مؤتمر صحفي عقده برفقة زعماء العشائر السورية، في ولاية غازي عنتاب، جنوبي تركيا، أكد فيها مواصلتهم السعي لتحقيق هدفهم في الدفاع عن حرية وكرامة الشعب السوري.

ولفت أن مجلس العشائر تأسس على هذه الأهداف والقيم، مجددا الوعد الذي أطلقوه على أنفسهم والشعب السوري في الولاء للثورة.

وشدد على رفض المجلس كافة التوجهات التي تقبل التقارب من نظام الأسد ومليشياته الانفصالية.

كما أعرب عن تقديره لكافة العشائر والقبائل التي قدمت أبنائها في سبيل الثورة، خاصة عشيرة الفواعرة التي قدمت الكثير من أبنائها كشهداء للثورة.

كما دعا كافة زعماء العشائر لإدانة كل تصرفات وتوجهات تتعارض مع مبادئ الثورة، مؤكدا مواصلة الوقوف في مواجهة كل من يسعى للتعاون مع جلاديه.