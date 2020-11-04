مصر: لا توافق حول منهجية استكمال مفاوضات سد النهضة

أعلنت مصر، الأربعاء، عدم وجود "توافق" بينها وبين السودان وإثيوبيا، حول منهجية استكمال مفاوضات سد النهضة.

وذكر بيان لوزارة الري المصرية أنه "اجتمع وزراء المياه بمصر والسودان واثيوبيا (عبر الاتصال المرئي) لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الإفريقي".

وأضاف البيان: "اتضح خلال المناقشات عدم توافق الدول الثلاث حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة".

وتابع: "اتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريراً لجنوب إفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي يشمل مجريات الاجتماعات".

وأوضحت أن التقرير سيتضمن "رؤية كل دولة حول سُبل تنفيذ مخرجات اجتماعَي هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي على مستوى القمة".

وعقد الاجتماعان يومي 26 يونيو/حزيران، و21 يوليو/تموز الماضيين وأقرا بأن تقوم الدول بإبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، وفق بيان الري المصرية.

وفي 24 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شدد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على أنه "لا توجد قوة" يمكنها أن تمنع بلاده من تحقيق أهدافها التي خططت لها بشأن سد النهضة، عقب تحذير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من إمكانية قصف مصر للسد الإثيوبي.

قبل أن تبدأ الدول الثلاث في أواخر الشهر الماضي، في بحث سبل استئناف المفاوضات وعقد أكثر من اجتماع عبر الاتصال المرئي أحدثها اليوم؛ لدراسة منهجية للمفاوضات ووضع جدول أعمال محكم ومحدد لمسار التفاوض بغية الوصول لاتفاق ملزم.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السودان وإثيوبيا بشأن نتائج المباحثات التي انطلقت في وقت سابق الأربعاء.

وتخشى القاهرة من تأثير سلبي للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر ولا السودان، وإن السد ضروري لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية في إثيوبيا.