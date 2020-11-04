مكة.. عودة تدريجية لأداء مناسك العمرة لمعتمري الخارج بعد انقطاع 8 أشهر

توجه أول فوج من معتمري الخارج، الأربعاء، للحرم المكي لأداء مناسك العمرة، بعد إتمام حجر صحي إلزامي لمدة 3 أيام عقب وصولهم جدة هذا الأسبوع.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية عبر تويتر، أن "المعتمرين من خارج البلاد يغادرون العزل الصحي الآمن ويتوجهون إلى التنعيم (ميقات الإحرام) قبل التوجه إلى الحرم المكي، نسأل الله لهم القبول".

وأكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مساء الأربعاء، أنها سخرت "كافة إمكاناتها البشرية والمادية والتقنية لاستقبال المعتمرين القادمين من الخارج" بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

ومساء الأحد، ذكرت "واس"، أن مطار جدة استقبل أول رحلة للمعتمرين من الخارج منذ 8 أشهر، وضمت مواطنين من إندونيسيا وباكستان (لم تذكر عددهم)، تقرر أن يخضعوا للعزل الطبي 3 أيام في أحد الفنادق المهيئة لذلك، وفق تدابير مواجهة كورونا.

وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت السعودية عودة تدريجية لأداء العمرة بعد تعطيلها في مارس/آذار الماضي، على 4 مراحل، تمت الأولى والثانية للداخل منها خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول دون تسجيل إصابات كورونا.

وبدأت المرحلة الثالثة مطلع هذا الشهر بالسماح جزئيا لمعتمري الخارج بالوصول لأداء المناسك شريطة الخضوع لحجر صحي لمدة 3 أيام، وستكون الرابعة هي فتح كامل لأداء المناسك لمن في الداخل والخارج، عندما تعلن المملكة زوال مخاطر الجائحة.