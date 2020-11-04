وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية يزور القاهرة

وصل وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية فتحي باشاغا، القاهرة اليوم الأربعاء، في زيارة رسمية يلتقي خلالها مسؤولين مصريين، وفق ما ذكرت وسائل إعلامية من البلدين.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" المصرية وفضائية "ليبيا الأحرار"، بوصول باشاغا إلى القاهرة في زيارة غير محددة المدة، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين المصريين.

ونقلت الفضائية الليبية، عن باشاغا قوله: "ستتركز المباحثات على التحديات المشتركة وتعزيز التعاون الأمني وتوحيد الجهود لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة بما يحفظ الأمن القومي للبلدين".

فيما أوضحت الصحفية المصرية، أن باشاغا سيناقش في القاهرة "تفكيك المليشيات المسلحة وإمكانية إعادة دمج عناصرها في المؤسسة العسكرية الليبية والمؤسسات الأمنية والشرطية".

وتعد هذه أول زيارة لوزير الداخلية الليبي إلى القاهرة، منذ أن تولى مهام منصبه في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، كما تأتي غداة اختتام اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية (5+5)، استمرت يومين، لبحث آليات تنفيذ الوقف الدائم لإطلاق النار في ليبيا.

واللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، تضم 5 أعضاء من الحكومة الليبية الشرعية، و5 من طرف مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وبرعاية أممية انطلقت، في 26 أكتوبر الماضي عبر اتصال مرئي، اجتماعات لحوارات ليبية ـ ليبية، فيما تستضيف تونس الاجتماع المباشر، في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.