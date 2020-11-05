العراق يتوعد باتخاذ أشد الإجراءات لوقف اعتداءات بي كا كا في الشمال

توعدت الحكومة العراقية باتخاذ كافة الإجراءات لوقف اعتداءات منظمة "بي كا كا" الإرهابية على سيادة البلاد.



جاء ذلك في بيان للحكومة العراقية، الخميس، غداة هجوم مسلح لمنظمة "بي كا كا" على قوات إقليم شمال العراق (البيشمركة).



وأدان البيان "الاعتداء الذي قام به مسلحون ينتمون الى بي كا كا، واستهدف قوات البيشمركة في محافظة دهوك، أسفر عن سقوط ضحايا بين شهيد وجريح".



وأكد البيان "رفض الحكومة العراقية الشديد للهجوم الذي وقع داخل الأراضي العراقية، وعدته اعتداءً على سيادة البلاد".

وشدد على أن الحكومة "ستتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تضع حدًا للاعتداءات التي تعد خرقاً لأمن وسيادة العراق".



والأربعاء، قال ضباط بقوات "البيشمركة"، للأناضول، إن 3 عسكريين أصيبوا بجروح متفاوتة، في استهداف عبوة ناسفة لسيارة يستقلونها، شمالي محافظة دهوك على الحدود التركية.



وقالت حكومة الإقليم، في بيان، إن هجوم منظمة "بي كا كا" الإرهابية على قوات الإقليم، "تجاوز الخط الأحمر".



واحتجاجاً على هجوم بي كا كا الإرهابية ضد البيشمركة، تظاهر العشرات بمحافظة السليمانية، مطالبين بالتصدي لأي هجوم يستهدف المؤسسات الحكومية في الإقليم، وفق مراسل الأناضول.



والاثنين، دعا الرئيس السابق للإقليم مسعود برزاني، إلى عدم السماح لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية بفرض إرادتها على الإقليم.



وقال برزاني، في بيان آنذاك، إن المنظمة الإرهابية احتلت مناطق حدودية إبان هجوم تنظيم "داعش" على الإقليم.



وأضاف أن المنظمة تمنع الأهالي من العودة إلى مناطقهم لإعادة إعمارها، كما فرضت إتاوات على كل من يزور المنطقة.



وتتخذ منظمة "بي كا كا" الانفصالية من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والمناطق والأودية في المنطقة، وتشن منها هجمات على الداخل التركي.