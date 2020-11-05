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مواطن لبناني يحرق نفسه أمام مبنى تابع للأمم المتحدة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 05.11.2020 14:48

قام مواطن لبناني بحرق نفسه أمام مبنى تابع للأمم المتحدة في العاصمة اللبنانية بيروت، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

وأظهرت مقاطع مصورة على منصات التواصل الاجتماعي الخميس، المواطن وهو يقدم على إحراق نفسه أمام مركز أممي في منطقة "بئر حسن" بالعاصمة.

وعلى إثر ذلك سارع عدد من المتواجدين في المكان إلى العمل على إخماد النار التي نشبت في ملابسه، ونقله إلى المستشفى.

ولا تتوفر معلومات حول وضعه الصحي، كما لم يصدر أي بيان من السلطات اللبنانية يوضح هوية المواطن أو خلفيات إقدامه على إحراق نفسه، لغاية الساعة 11:05 (ت.غ).

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