7 قتلى على الأقل في قصف للنظام السوري على قرى وبلدات إدلب

شن النظام السوري غارات على عدة بلدات في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا أسفرت عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 13 آخرين، الأربعاء.

وأفاد مراسل الأناضول نقلا عن مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، أن القصف المدفعي للنظام على مدينة أريحا تسبب في مقتل 4 مدنيين، واثنين في قرية كفريا، وآخر في مركز مدينة إدلب.

وأضاف أن 13 مدنيا أصيبوا في القصف، مشيرا إلى نقل الجرحى إلى المستشفيات المحيطة.

وفي مايو/ أيار 2017، أعلنت تركيا وروسيا وإيران، التوصل إلى اتفاق على إقامة "منطقة خفض تصعيد" في إدلب، ضمن اجتماعات أستانة المتعلقة بالشأن السوري.



ورغم تفاهمات لاحقة، تم إبرامها لتثبيت وقف إطلاق النار بإدلب، إلا أن قوات النظام وداعميه واصلت هجماتها على المنطقة.‎

وفي 5 مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيسان رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين، توصلهما إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بإدلب، بدأ سريانه في اليوم التالي.

ورغم قيام قوات النظام بخرق وقف اطلاق النار بين الفينة والأخرى فإن المنطقة يسودها هدوء نسبي.