الأمن العراقي يفضّ بالقوة مظاهرة في البصرة

أفاد شهود عيان ومتظاهرون، الجمعة، أن قوات الأمن فضّت بالقوة مظاهرة في البصرة تطالب بالكشف عن قتلة المحتجين في المحافظة ذات الغالبية الشيعية جنوبي البلاد.

وأبلغ شهود العيان مراسل الأناضول عبر الهاتف، بأن العشرات من المتظاهرين تجمعوا مساءً في "ساحة البحرية" وسط مدينة البصرة، مطالبين الحكومة الاتحادية بالكشف عن قتلة الاحتجاجات منذ العام الماضي.

وأضاف الشهود أن قوات الأمن تدخلت بالقوة باستخدام الهراوات والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

من جهته، قال منير مزاحم، أحد المتظاهرين في اتصال مع الأناضول، إن عددا من المتظاهرين أصيبوا بحالات اختناق جراء استخدام الغازات المسيلة للدموع والهراوات لتفرق المتظاهرين.

وأعلنت الحكومة العراقية في أغسطس/آب الماضي، مقتل 565 متظاهرا وعنصر أمن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن العراق المختلفة.

وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، انطلق الحراك الشعبي بالعراق، ضد الطبقة السياسية الفاسدة وتردي الأوضاع المعيشية المتردية.

ونجح الحراك في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، ويضغط على رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، للإيفاء بتعهداته المتعلقة بتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد.