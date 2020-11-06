الجيش الليبي يشترط انسحاب ميليشيا حفتر وفاغنر لعقد المباحثات بسرت

وافق الجيش الليبي على انعقاد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة سرت بشرط خروج المرتزقة وانسحاب مليشيا الانقلابي خليفة حفتر منها.

جاء ذلك وفق بيان القوات المساندة بغرفة عمليات سرت الجفرة، التابعة للجيش، الجمعة، بعد يومين على ختام مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة، برعاية الأمم المتحدة في مدينة غدامس الليبية للمرة الأولى في البلاد.

وذكر البيان أن "القوات المساندة بغرفة عمليات سرت الجفرة ترحب بعقد اجتماع للجنة 5+5 في مدينة سرت في الأيام القادمة، وتؤكد على ضرورة خروج مرتزقة الفاغنر (الروسية) والجنجاويد وانسحاب حفتر من المشهد ومحاسبة كل المجرمين".

وتابع: "لا نقبل فتح الطريق أو التواصل مع أي منطقة تحت سيطرة المرتزقة الأجانب، الذين سفكوا دماءنا ودمروا عاصمتنا طرابلس، وزرعوا الألغام التي أودت بحياة المدنيين والأطفال، وخلفوا المقابر الجماعية، ودمروا البنية التحتية".

وأضاف: "لا مكان لمجرم الحرب حفتر في المرحلة القادمة (..) ضرورة محاسبة من ارتكب جرائم الحرب وقتل المدنيين".

كما أكدت القوات "تبعيتها للأوامر الصادرة عن القائد العام ووزير الدفاع ورئيس الأركان بخصوص اجتماع لجنة 5+5، للحفاظ على سيادة الدولة وبسط نفوذها على كامل التراب الليبي"، حسب البيان ذاته.

وحققت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) خطوة ثانية مهمة نحو بناء الثقة بين الفرقاء الليبيين، بعد أن وضعت بمدينة غدامس، في 2-4 نوفمبر الجاري، آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع في جنيف 23 أكتوبر.

وهي المرة الأولى منذ 2019 التي يجتمع فيها الفرقاء الليبيون داخل بلادهم، في مدينة غدامس (450 كلم جنوب غرب طرابلس)، ومن المتوقع أن تتواصل هذه الاجتماعات في مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) مستقبلا.



والأسبوع الماضي، توصلت الأطراف الليبية إلى وقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية، التي تضم 5 أعضاء من الحكومة، ومثلهم من طرف مليشيات حفتر.