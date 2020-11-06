رغم قانون قيصر.. ي ب ك الإرهابي يواصل بيع النفط للنظام السوري

يواصل تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي الذي يسيطر على شمال شرق سوريا بما فيها من ثروات باطنية بدعم أمريكي، بيع النفظ لنظام الأسد رغم عقوبات واشنطن على النظام.

وأفادت مصادر ميدانية للأناضول، أن التنظيم الإرهابي يبيع لمنطقة النظام بشكل وسطي 500 صهريج من النفط يوميا، ما يعني 1500 صهريجاً في غضون الشهر الأخير.

وتمكن مراسلو الأناضول، من تصوير صهاريج نفط عائدة للمدعو حسام قاطرجي، المسؤول عن تجارة النظام مع التنظيمات الإرهابية، وهو أحد قادة المليشيات التابعة للنظام وعضو في البرلمان، مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية.

وتم رصد الصهاريج التي تنقل النفط من منطقة الرميلان في محافظة الحسكة، لدى مرورها من 3 مناطق يحتلها تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي، وهي تل تمر وعين عيسى والرقة.

وتظهر في المشاهد مدرعات روسية ترافق الصهاريج التي تحمل النفط من مناطق سيطرة التنظيم الإرهابي إلى منطقة النظام.

وينص "قانون قيصر" الأمريكي لحماية المدنيين في سوريا، الذي دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو الماضي، على فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تساعد النظام في تطوير انتاج النفط المحلي، وتنخرط بعلاقات تجارية معه.

ويمثل قيام تنظيم "ي ب ك" الإرهابي الذي يعد "شريكا" للولايات المتحدة في المنطقة، ببيع النفط للنظام خرقا لقانون قيصر الأمريكي، ولا يعرف بعد فيما إذا كانت واشنطن ستفرض عقوبات على التنظيم أم لا.