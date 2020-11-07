اعتقال قاتل متظاهر خلال وقفة احتجاجية أمس في البصرة

اعتقلت الداخلية العراقية قاتل متظاهر في محافظة البصرة، شارك في احتجاجات مطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين أمس الجمعة.



وذكرت الوزارة في بيان، السبت، أن "القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على قاتل أحد المتظاهرين خلال تظاهرات ساحة البحرية، الجمعة".



والجمعة، قال مصدر طبي وشهود عيان إن متظاهرا قتل وأصيب 7 آخرون، خلال تفريق قوات مكافحة الشغب للعشرات من المحتجين بعد محاولتهم نصب خيام للاعتصام قرب مبنى محافظة البصرة.



وأكدت الوزارة العراقية أنه "اعترف بجريمته" دون أن تكشف هويته، وأنه "تم إجراء التحقيقات الأولية معه تمهيدا لإحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".



ولم توضح الآلية التي تم فيها قتل المتظاهر، فيما لم تعلق على اتهامات شهود العيان لقوات مكافحة الشغب بإطلاق النار على المتظاهرين.



وشيّع المئات من المتظاهرين صباح السبت في محافظة البصرة جنوبي البلاد، جثمان القتيل عمر فاضل وسط هتافات تطالب بإحالة قتلته إلى القضاء بأسرع وقت.



وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت الحكومة العراقية، مقتل 565 متظاهرا وعنصر أمن منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019 خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدن العراق المختلفة.



وفي 25 أكتوبر 2019، انطلق الحراك الشعبي بالعراق، ضد الطبقة السياسية الفاسدة وتردي الأوضاع المعيشية المتردية.