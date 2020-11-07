ضبط كمية كبيرة من الذخائر في رأس العين شمالي سوريا

أعلنت ولاية شانلي أورفة التركية (جنوب شرق)، السبت، ضبط كمية كبيرة من الذخائر تتبع لإرهابيين في منطقة رأس العين شمالي سوريا.

وذكرت الولاية في بيان أن الجهات الأمنية تواصل أعمال الكشف عن فعاليات تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي داخل منطقة عملية "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأضاف البيان أن قوات الأمن تمكنت من ضبط 17 قذيفة هاون، وعدد كبير من العبوات الناسفة والمتفجرات للإرهابيين بالمنطقة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.

وتمكنت قوات العملية من تحرير رأس العين بعد 3 أيام من انطلاق العملية.