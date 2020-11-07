واشنطن تتشاور مع الحكومة الليبية لافتتاح السفارة في طرابلس

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، بدء مشاورات رسمية قريباً مع السلطات الليبية لتأمين مقر جديد لها في العاصمة طرابلس.

وقالت السفارة، في بيان، الجمعة، إن "السفير ريتشارد نورلاند، تحدث مع وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، لينقل له عزم السفارة بدء مشاورات رسمية مع السلطات الليبية حول العملية المطلوبة لتأمين عقار لها في طرابلس".

ونقل البيان، عن نورلاند قوله، إنه "على الرغم من أننا بعيدون جدا عن أن نكون قادرين فعليا على فتح السفارة، إلا أن احتمالية التقدم نحو الاستقرار السياسي تتيح الفرصة للبدء في استكشاف الخطوات الإجرائية والمفاوضات الثنائية المطلوبة لبدء هذه العملية".

وأضاف: "كلما سمحت الاعتبارات الأمنية واللوجستية، ستواصل السفارة زياراتها بأنحاء ليبيا لإشراك مجموعة واسعة من القادة الليبيين لدعم الحوار الداخلي الذي تسيره الأمم المتحدة".

وشدد السفير نورلاند، على "الاحترام الأمريكي الكبير لليبيين الوطنيين" المشاركين في منتدى الحوار السياسي في تونس الاثنين المقبل.

وأوضح أنه سيتم خلال هذا الحوار وضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق تُفضي إلى انتخابات وطنية سيسهم نجاحها بشكل كبير في إحلال السلام واستتباب الأمن في ليبيا.

وفي يوليو/ تموز 2014، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إغلاق سفارة واشنطن في العاصمة الليبية طرابلس ونقل العاملين فيها، بسبب مخاوف أمنية، بسبب النزاع المسلح الذي تشهده البلاد منذ سنوات.



وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة جنيف السويسرية.

كما انطلقت عبر الاتصال المرئي في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اجتماعات تمهيدية لملتقى الحوار السياسي الليبي بمشاركة كافة الأطياف الليبية، برعاية أممية.

وتستضيف تونس الاجتماع المباشر بين الأطراف الليبية في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في محاولة لحلحلة الأزمة وإيجاد حل سياسي، حسب إعلان أممي وتونسي.