قادة الدول العربية يواصلون تقديم التهاني لبايدن

واصل قادة دول عربية، الأحد، تقديم التهاني للمرشح الديمقراطي جو بايدن، إثر إعلان وسائل إعلام أمريكية، فوزه في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة.

والسبت، أعلنت وسائل إعلام أمريكية، بينها وكالة "أسوشييتد برس"، فوز بايدن برئاسة البلاد، وفق نتائج غير نهائية للانتخابات، مع تأكد تلاشي فرص لحاق المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب به، وسط تشكيك من الأخير في نزاهة الانتخابات.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدوره، هنأ الأحد، بايدن بفوزه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية للفترة المقبلة، ونائبته المنتخبة كمالا هاريس.

وأعرب عن تطلعه للعمل مع بايدن وإدارته "من أجل تعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية وتحقيق الحرية والاستقلال والعدالة والكرامة لشعبنا، وكذلك للعمل من أجل السلام والاستقرار والأمن للجميع في منطقتنا والعالم"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

من جانبه، هنآ رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، بايدن، ونائبته، بالفوز.

وذكر حمدوك في صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "نيابة عن شعبنا، أهنئ الرئيس المنتخب، بايدن، ونائبته هاريس، على انتخابهما".

وأضاف، "نتطلع للعمل معهما لمواصلة بناء جسور الصداقة والتعاون بين شعبينا وبلدينا".

كما هنأ رئيس مجلس السيادة بالسودان، عبد الفتاح البرهان، الأحد، بايدن، ونائبته وذكر في تغريدة على "تويتر": "التهاني للرئيس المنتخب جو بايدن، ونائبته على فوزهما التاريخي".

وأضاف، "تتطلع حكومة السودان إلى الشراكة مع الإدارة المنتخبة في واشنطن لبناء علاقات مستدامة تخدم مصالح البلدين وتؤدي إلى تعزيز السلام والاستقرار في السودان والمنطقة".

وفي العراق، قال الرئيس برهم صالح في بيان، السبت، "أتقدم بأحر التهاني للرئيس المنتخب جو بايدن، وهو صديق وشريك موثوق في قضية بناء عراق أفضل، نتطلع لتحقيق أهدافنا المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأكملها".

كما أعرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، عن تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في المرحلة القادمة مع فوز جو بايدن.

وقال الكاظمي في بيان: "أتقدم بالتهاني الى رئيس الولايات المتحدة الأميركية المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس، واتطلع إلى تقوية الروابط الاستراتيجية بين بلدينا نحو مستقبل مبني على الاحترام المتبادل وقيم التعاون المشترك والوثيق من أجل تجاوز التحديات".

فيما قال رئيس حكومة إقليم كردستان بشمالي العراق، مسرور بارزاني، في بيان: أتطلعُ إلى مواصلة التعاون الوثيق والقوي بين إقليم كردستان والولايات المتحدة".

وعلى المستوى السياسي، بعث رئيس الوزراء الأسبق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس جبهة الإنقاذ ورئيس البرلمان الأسبق أسامة النجيفي برقيات تهنئة إلى جو بايدن، وفق بيانين.

ومن الإمارات، هنأ رئيس الدولة خليفة بن زايد، الأحد، جو بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

وثمن بن زايد، "العلاقات الاستراتيجية و التاريخية التي تجمع البلدين و الشعبين الصديقين، وأكد حرص الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة".

كما هنأ محمد بن راشد، حاكم دبي، ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، في برقيتين مماثلتين الرئيس الأمريكي المنتخب بالمناسبة ذاتها.

وفي موريتانيا، هنأ الرئيس محمد ولد الغزواني، جو بايدن بمناسبة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وأعرب الغزواني، في برقية نشرتها وكالة الأنباء الموريتانية عن "حرصه الثابت على مواصلة العمل مع الرئيس الأمريكي الجديد من أجل تعميق روابط الصداقة المتينة والتعاون المميز بين البلدين".

وفي لبنان، هنأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، جو بايدن بانتخابه رئيسا أمريكيا جديدا.

وأعرب بري في برقية تهنئة، عن أمله "بأن تكون الولاية الرئاسية للرئيس بايدن محطة جديدة لترسيخ أواصر الصداقة والتعاون التاريخيين بين البلدين والشعبين".

وأردف: "الحرية، العدالة، المساواة، والكرامة للجميع هي القيم التي تسمو بها سائر الأمم.. وفي مقدمها الأمة الأميركية التي اقترعت من يجسد هذه القيم السامية ويصونها فكنتم خيار الشعب للرئاسة ولحمل أمانة وصون تلك القيم".

من ناحيته، هنأ رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "تهانينا القلبية للرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخب كامالا هاريس".

وأضاف: "أنا واثق من أن الصداقة التاريخية بين بلدينا ستستمر، طاقة جديدة لتقديم حلول للمشاكل".

وفي اليمن، هنأ نائب الرئيس اليمني، علي محسن صالح، جو بايدن على الفوز في الانتخابات الأمريكية.

ودعا صالح، في برقية تهنئة، الإدارة الأمريكية الجديدة، إلى العمل على تحقيق السلام في اليمن ووقف "عبث إيران".