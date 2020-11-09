البحرين تقر مذكرة تفاهم مع إسرائيل حول الخدمات الجوية

أوردت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية (بنا)، الاثنين، أن مجلس الوزراء في المملكة وافق على مذكرة تفاهم مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الخدمات الجوية.

وبحسب (بنا)، فوض مجلس الوزراء وزارة المواصلات والاتصالات بالتوقيع على مذكرة التفاهم، فيما أحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية الاتفاقية النهائية المرتبطة بالخدمات الجوية بين البلدين.

ولم تورد الوكالة أية تفاصيل إضافية بشأن مذكرة التفاهم أو الاتفاقية النهائية، المتوقع المصادقة عليها بين البلدين، تنفيذا لاتفاقية تطبيع العلاقات الموقعة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وفي سبتمبر الماضي، اعتبر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أن تطبيع بلاده العلاقات مع إسرائيل "إنجاز تاريخي يساهم في دفع عملية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

فيما أعلنت قوى سياسية ومنظمات عربية، رفضها بشكل واسع لاتفاقية التطبيع، وسط اتهامات بأنهما "طعنة" في ظهر القضية الفلسطينية.