قوات المجلس الانتقالي الجنوبي تعتقل طاقم توزيع صحيفة "عدن الغد"

اعتقلت قوات عسكرية يمنية مدعومة من دولة الإمارات طاقم توزيع صحيفة "عدن الغد" المعارضة، في مدينة عدن جنوبي البلاد.

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة اعتقلت قوة عسكرية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، طاقم يعمل في الصحيفة في عدن، خلال القيام بعملية توزيع الصحيفة صباح الاثنين.

وأضاف الموقع الإلكتروني: "تم اقتيادهم إلى مقر اللواء العسكري بمنطقة بئر أحمد في عدن"، دون توضيح عددهم أو طبيعة الاتهامات الموجهة إليهم.

وحتى الساعة 7:20 (ت.غ)، لم يصدر تعليق فوري من المجلس الانتقالي الجنوبي بشأن توقيف طاقم توزيع الصحيفة.

وصحيفة "عدن الغد" إحدى أشهر الصحف اليومية المعارضة، والمعروفة بمناهضتها لسياسيات المجلس الانتقالي الجنوبي والتدخلات العسكرية الإماراتية جنوبي اليمن.

ويسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي على عدن، منذ أغسطس/ آب 2019، ويواجه اتهامات بتنفيذ اعتقالات متكررة ضد معارضيه.

ومنذ 6 أعوام، يشهد اليمن حرباً عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة الحوثي ، أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وأدى النزاع المرير إلى مقتل 112 ألفا، بينهم 12 ألف مدني، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف سعودي إماراتي، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات ذات كثافة سكانية عالية ، بينها العاصمة صنعاء.