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السعودية.. انكماش الاقتصاد 4.2% في الربع الثالث من 2020

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 10.11.2020 10:52

سجل الاقتصاد السعودي نسبة انكماش بلغت 4.2 بالمئة على أساس سنوي، في الربع الثالث من 2020، مع استمرار الضغوط الصحية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا على مفاصل الأسواق المحلية، وتضرر أسعار النفط.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الثلاثاء، إن نموا طرأ على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الربع الثالث بنسبة 1.2 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني من 2020.

وكان الاقتصاد المحلي انكمش على أساس سنوي بنسبة 1 بالمئة، خلال الربع الأول 2020 وبنسبة انكماش 7 بالمئة خلال الربع الثاني.

ووفق رصد الأناضول، فالانكماش المسجل خلال الربع الثالث الماضي، هو الانكماش الخامس على التوالي الذي تسجله السعودية، إذ لم تحقق أي نمو منذ الربع الثاني 2019 البالغ 0.5 بالمئة.

وتضرر الاقتصاد السعودي، الذي يعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل، من انخفاض الأسعار والطلب على الخام بفعل تفشي "كورونا".

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