خروج ممثل واشنطن لشؤون سوريا جيمس جيفري إلى التقاعد

أعلن وزير الخارجية الأمريكي نهاية خدمة المبعوث الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد داعش وممثل واشنطن لشؤون سوريا جيمس جيفري، مع اقتراب تقاعده بنهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال مايك بومبيو، الاثنين، في بيان: "جيفري، الذي عمل قرابة عامين في منصبه، كان قد خرج من تقاعده في أغسطس/ آب عام 2018، بناء على طلب وزير الخارجية لاستلام الملف السوري ممثلا له".

وسيعين جول رايبورن، الذي يعمل نائبا للمبعوث الأمريكي لشؤون سوريا لاستلام الملف السوري، بينما سيتسلم المنسق لشؤون مكافحة الإهاب ناثان سيلز، دور المبعوث الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد داعش، بحسب المصدر نفسه.

وأوضح الوزير الأمريكي أن" جيفري تمكن من تحقيق نتائج مذهلة في كلا المنصبين، مطورا جهودنا نحو حل سياسي للأزمة السورية وتوفير الظروف الملائمة لدحر داعش".

وقال وزير الخارجية الأميركي إن جيفري "ساعد في بناء تحالف دولي كان من شأنه تشديد الضغط الاقتصادي والسياسي على نظام الأسد، وقاد مهمة تطبيق قانون قيصر والعقوبات السورية الأخرى التي خصصت لسلب النظام السوري المصادر التي استخدمها في شن الحرب وارتكاب خروقات واسعة ضد الشعب السوري".

كما نوّه أن "خبرة جيفري العسكرية والخدمات التي قدمها لوزارة الخارجية تمتد على مدى 45 عاما".