لبنان يفرض الإغلاق التام لمدة 15 يوماً لاحتواء انتشار وباء كوفيد

أعلنت السلطات اللبنانية فرض الإغلاق التام لمدة 15 يوماً، للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، الثلاثاء، عقب اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في القصر الرئاسي شرقي بيروت.

وقال دياب: "اتخذنا قرار الإغلاق التام اعتباراً من السبت الموافق 14 نوفمبر/تشرين ثان إلى الأحد الموافق 29 من الشهر نفسه".

وأضاف: "إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات ونجحنا في احتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات، نكون قد أنقذنا الناس".

وتابع: "انفجار مرفأ بيروت (4 أغسطس/آب الماضي) أطاح بهذه الإجراءات وتسبّب في فقدان السيطرة على انتشار الوباء".

ومضى دياب قائلا: "نحن اليوم بلغنا الخط الأحمر في عدد الإصابات، وبلغنا مرحلة الخطر الشديد في ظل عدم قدرة المستشفيات على استقبال المصابين بحالات حرجة".

فيما لم يستبعد دياب تمديد فترة الإغلاق التام حال تصاعد مؤشر الإصابات بكورونا في لبنان.

ومنذ أيام بدأت أعداد إصابات كورونا تتزايد في لبنان، حيث سجلت وزارة الصحة، الاثنين 9 وفيات و1119 إصابة بكورونا، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 95 ألفا و355، بينها 732 وفاة، و52 ألفا و677 حالة تعاف.