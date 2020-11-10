واشنطن توافق على بيع طائرات F35 للإمارات

أعلنت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، موافقتها رسميا على بيع معدات عسكرية بقيمة 23.37 مليار دولار للإمارات، تشمل طائرات من طراز F35.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم.

وذكر البيان أن "الإمارات شريك أمني حيوي للولايات المتحدة منذ فترة طويلة".

وأضاف: "الوزارة أخطرت الكونغرس رسميا بنيتنا الموافقة على بيع الإمارات معدات متقدمة تصل قيمتها إلى 23.37 مليار دولار، تشمل 50 طائرة من طراز F35، بقيمة 10.4 مليارات دولار، و18 نظام جوي من طراز MQ-9B بقيمة 2.97 مليار دولار، وحزمة من الذخائر أرض - أرض، وأرض- جو، بقيمة 10 مليارات دولار".

وأوضح البيان أن "هذا يأتي تقديرا لعلاقتنا العميقة وحاجة الإمارات إللى قدرات دفاعية متقدمة للدفاع عن نفسها ضد التهديدات المتزايدة من إيران".

وتابع: "يوفر اتفاق الإمارات التاريخي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في إطار الاتفاقات الإبراهيمية فرصة لا تكرر لإحداث تغيير إيجابي في المشهد الاستراتيجي للمنطقة".

وأضاف: "خصومنا، وخاصة أولئك في إيران، يعرفون ذلك ولن يتوقفوا لتعطيل هذا النجاح المشترك".

وأكدت الخارجية في البيان أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بضمان التفوق العسكري النوعي لإسرائيل.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم توقيعه يوم 15 سبتمبر/أيلول الماضي في واشنطن.