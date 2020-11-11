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الخارجية الفرنسية: جرحى بهجوم بمتفجرات على مقبرة لغير المسلمين بالسعودية

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 11.11.2020 15:29
آخر تحديث في 11.11.2020 15:30
الخارجية الفرنسية: جرحى بهجوم بمتفجرات على مقبرة لغير المسلمين بالسعودية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، وقوع جرحى إثر "هجوم بالمتفجرات" وقع في مقبرة لغير المسلمين بمدينة جدّة السعودية.

جاء ذلك بحسب ما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية (مقرها فرنسا)، عن وزارة الخارجية الفرنسية.

ووقع الهجوم، اليوم الأربعاء، أثناء تأدية مراسم ذكرى نهاية الحرب العالمية الأولى الذي يصادف 11 تشرين الثاني/نوفمبر، بحسب المصدر.

وقالت الخارجية "الذكرى السنوية لنهاية الحرب العالمية الأولى في المقبرة غير الإسلامية في جدة، وشارك فيها القنصل الفرنسي وغيره من الشخصيات الدبلوماسية، كانت هدفاً لهجوم بالمتفجرات هذا الصباح، ما تسبب بسقوط جرحى".

وأدانت فرنسا الهجوم معتبرة أنه هجوم "جبان" لا يمكن تبريره.

ولم يصدر أي تعليق من الجانب السعودي على الحادث حتى الساعة 11:50 (ت.غ).

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