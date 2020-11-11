رئيس هيئة “الحشد الشعبي” العراقي يصل دمشق للقاء رئيس النظام السوري

وصل رئيس هيئة "الحشد الشعبي" العراقي فالح الفياض، الأربعاء، إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية.

وقال مكتب الفياض، في بيان مقتضب، إن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وصل إلى دمشق للقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد.

ولم يدل البيان بمزيد من التفاصيل بشأن الزيارة.

فيما قال مصدر مسؤول في هيئة "الحشد الشعبي"، إن "زيارة الفياض تستمر ليوم واحد وتأتي في إطار استمرار التنسيق بين بغداد ودمشق على مختلف الأصعدة".

وأضاف، طالبا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "الفياض سيلتقي الأسد ويبحثان التطورات الأمنية والسياسية في العراق وسوريا والمنطقة".

ومنذ زمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي (2014-2018) يشغل الفياض منصب مبعوث رئيس الوزراء إلى سوريا، وأجرى عدة زيارات لدمشق منذ ذلك الوقت.

والعراق من بين دول قليلة في المنطقة، يرتبط بعلاقات رسمية مع نظام الأسد الذي يواجه عزلة دولية واسعة منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية قبل 9 سنوات.

ويرتبط البلدان بعلاقات وثيقة الصلة مع إيران التي تعد داعماً رئيسيا لنظام الأسد.