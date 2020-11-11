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فقدان 5 صيادين أتراك بعد اصطدام قاربهم بناقلة نفط يونانية

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 11.11.2020 11:50
آخر تحديث في 11.11.2020 11:56
فقدان 5 صيادين أتراك بعد اصطدام قاربهم بناقلة نفط يونانية

اصطدم قارب صيد تركي بناقلة نفط يونانية، قبالة سواحل منطقة "قراطاش" التابعة لولاية أضنة، جنوبي البلاد، والمطلة على شرقي المتوسط، ما أدى إلى فقدان 5 صيادين أتراك.

وأفاد بيان صادر عن قيادة خفر السواحل التركي، أن الحادث وقع فجر الأربعاء، على بعد 15 ميلا بحريا من منطقة قراطاش، وأدى إلى انقلاب قارب الصيد.

وأضاف أن فرق خفر السواحل توجهت على الفور إلى الموقع عقب تلقيها بلاغ بوقوع الحادث، وانقلاب قارب الصيد.

وأشار إلى فقدان 5 أشخاص كانوا على متن قارب الصيد، وأن فرق خفر السواحل أطلقت عملية بحث للعثور عليهم.

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