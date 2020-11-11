وفاة رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان بالولايات المتحدة

توفي صباح الأربعاء، رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، عن عمر يناهز 85 عاما.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، أن "الديوان الملكي نعى صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباحا في مستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة".

وأوضح الديوان الملكي، أن "مراسم الدفن ستتم عقب وصول جثمانه إلى أرض الوطن، وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب".

وأعلنت البحرين الحداد الرسمي أسبوعًا مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من غد الخميس، وفق المصدر ذاته.

وشغل خليفة بن سلمان آل خليفة منصب رئيس وزراء البحرين منذ عام 1971.