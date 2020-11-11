القائمة الرئيسية
العالم العربي
القائمة الرئيسية

وفاة رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان بالولايات المتحدة

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 11.11.2020 11:36
آخر تحديث في 11.11.2020 11:49
وفاة رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان بالولايات المتحدة

توفي صباح الأربعاء، رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، عن عمر يناهز 85 عاما.

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية، أن "الديوان الملكي نعى صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى صباحا في مستشفى مايو كلينك بالولايات المتحدة".

وأوضح الديوان الملكي، أن "مراسم الدفن ستتم عقب وصول جثمانه إلى أرض الوطن، وسوف تقتصر مراسم الدفن على عدد محدد من الأقارب".

وأعلنت البحرين الحداد الرسمي أسبوعًا مع تنكيس الأعلام وتعطيل العمل في الدوائر الحكومية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من غد الخميس، وفق المصدر ذاته.

وشغل خليفة بن سلمان آل خليفة منصب رئيس وزراء البحرين منذ عام 1971.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلنت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، موافقتها رسميا على بيع معدات عسكرية...
مختارات