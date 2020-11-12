إسرائيل تبدأ شق شارع يربط مستوطنات جنوبي الضفة بالقدس



قال ناشط فلسطيني في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي، الخميس، إن جرافات إسرائيلية شرعت بعملية تجريف أراض فلسطينية، جنوبي الضفة الغربية، بغرض شق شارع، يربط مستوطنات محافظة الخليل بمدينة القدس.



وأضاف يوسف أبو ماريا، الناشط في اللجان الشعبية لمقاومة الاستيطان، في جنوبي الضفة الغربية، لوكالة الأناضول، إن أعمال التجريف من شأنها مصادرة نحو 1170 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع)، بحسب المخططات التي وزعت على الهيئات المحلية والسكان.



وبيّن أن المشروع ينفذ على حساب أراضي بلدتي بيت أمر وحلحول.



وقال "أبو ماريا" إن المشروع من شأنه "ربط مستوطنات محافظة الخليل بمستوطنات بيت لحم والقدس، عبر شارع استيطاني وسكة حديد بحسب ما نشرته الجهات الإسرائيلية المختصة".



وأضاف إن المشروع سيسهل "عملية ضم أراضي محافظة الخليل لإسرائيل".



ولم تصدر إسرائيل بيانا حول الأمر، كما لم يتسن لمراسل وكالة الأناضول، الحصول على تعقيب من السلطات الفلسطينية.



وكانت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، قد قالت الاثنين الماضي، إن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تضاعف خلال فترة الأربع سنوات الماضية، من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وتسعى الحكومة الإسرائيلية، وفق تصريحات لكبار قادتها، إلى "ضم" نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.



وأشارت "السلام الآن" إلى أن عدد المخططات التي تم الترويج لها في المستوطنات تضاعف مرة ونصف، مقارنة بالسنوات الأربع السابقة".