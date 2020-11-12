استكمال رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب قريباً

قال مجلس السيادة السوداني إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان دونالد بوث، بحث مع عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، استكمال رفع اسم البلاد من "قائمة الإرهاب".

وجاء في بيان، الخميس، أن المباحثات جرت خلال لقاء جمع التعايشي وبوث بالعاصمة الخرطوم.

وأوضح البيان أن اللقاء تطرق إلى "ضرورة استكمال خطوات رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما يسهم في دعم المشروعات التنموية والاقتصادية السودانية".

وأشار إلى "تضرر السودان كثيرا جراء وضع اسمه في قائمة الإرهاب".

وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب، أبلغ الكونغرس نيته رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والتي أدرج عليها عام 1993، لاستضافته آنذاك زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.

وتزامن الإعلان الأمريكي، مع آخر لوزارة الخارجية السودانية، في بيان، يفيد بالموافقة على تطبيع العلاقات بين الخرطوم وتل أبيب.

وبات السودان البلد العربي الخامس الذي يوافق على تطبيع علاقاته مع إسرائيل، بعد مصر (1979)، والأردن (1994)، والإمارات والبحرين (2020).

وأعلنت قوى سياسية سودانية عدة، رفضها القاطع للتطبيع مع إسرائيل، من بينها أحزاب مشاركة في الائتلاف الحاكم.