الجيش الليبي: التحركات في سرت والجفرة لا توحي بإجلاء المليشيات

قال الجيش الليبي، الخميس، إن التحركات العسكرية في سرت والجفرة، لا توحي بإخلاء المنطقة من المرتزقة والمليشيات المسلحة.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات عبر تويتر للمتحدث باسم الجيش العقيد محمد قنونو، عقب يومين من انعقاد الجولة السادسة من مباحثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في سرت.

وأفاد قنونو: "لا نريد أن تكون هذه الممارسات سببا في إفشال مسار الحوار السلمي، لكننا لا نقبل أن نفاوض تحت حراب المرتزقة ودفاعاتهم الجوية".

وأردف: "التحركات العسكرية في محيط سرت (شمال) إلى الجفرة (وسط)، لا توحي بنية إخلاء المنطقة من الميليشيات المسلحة، والبعثة الأممية لدى ليبيا لا تجهل ذلك".

وأضاف: "لا يمكن اعتبار ما جرى في سرت بالخطوة للأمام (..) إن لم يصحح الوضع فنخشى أن نقول إن المفاوضات قد لا تؤتي أكلها".

واستطرد موجها حديثه للبعثة الأممية في ليبيا: "نلفت الانتباه إلى أن ما يحدث في لقاءات اللجنة العسكرية، لا يصب في اتجاه وقف دائم لإطلاق النار".

والثلاثاء، أعلنت البعثة الأممية، انطلاق الجولة السادسة من مباحثات اللجنة في مدينة سرت للمرة الأولى، حيث من المقرر تواصلها حتى الأربعاء.

واللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، تضم 5 أعضاء من الحكومة الشرعية، و5 من طرف مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وانعقدت 5 جولات سابقة منها 4 في جنيف، فيما انعقدت الأخيرة لأول مرة داخل ليبيا في مدينة غدامس (450 كلم جنوب غرب طرابلس) بين 2 - 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وجاءت الجولة السادسة منها، بالتزامن مع "الملتقى السياسي الليبي" الذي انطلق في تونس، الاثنين، بمشاركة 75 شخصية ليبية، وبرعاية الأمم المتحدة، وسط تطلعات إلى إرساء حل جذري للأزمة.

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا، جارة تونس، صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.