سبعة قتلى في تحطم مروحية لقوة دولية بسيناء المصرية

أسفر تحطم مروحية تابعة لقوة المراقبين الدوليين في سيناء في مصر الخميس عن مقتل سبعة جنود من جنسيات مختلفة، وفق تقارير صحفية إسرائيلية.

وقال مصدر إسرائيلي لفرانس برس إن القتلى هم خمسة أميركيين وفرنسي وتشيكي، وإنهم جميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة مراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع في عام 1979.

وتنص ملاحق معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية على نزع السلاح من سيناء حيث نشرت بموجبها قوة مراقبة متعددة الجنسيات منذ عام 1981.

تضم هذه القوة حاليًا ما يزيد قليلاً عن 1100 جندي من جنسيات مختلفة منتشرين في سيناء التي تنتشر فيها حاليا مجموعات مسلحة من مختلف التوجهات، بما في ذلك الفرع المحلي لتنظيم الدولة الإسلامية.

ولم يتبين حتى الآن ما إذا كان حادث تحطم المروحية الخميس راجعا إلى هجوم أم حادث عرضي.

ومن جهته قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس لوكالة فرانس برس "إن الجيش الإسرائيلي عرض مساعدة وحدة من وحدات النخبة لإنقاذ الجرحى" على الفور.

وصرح براد لينش المسؤول الكبير في القوة من القاهرة في مصر: "نحن نحقق بجدية في حادثة تحطم إحدى مروحياتنا اليوم".