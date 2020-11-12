مصري يشعل النار بنفسه في ميدان التحرير احتجاجاً على "غياب العدالة"

أقدم شاب مصري، الخميس، على إضرام النار بنفسه في "ميدان التحرير" المعروف بـ"ميدان الثورة" وسط القاهرة، بسبب كشفه عن "الفساد وغياب العدالة"، حسب مقطع مصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع الذي تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل، شابا يبدو بالعقد الرابع من العمر، اشتكى خلاله من حالته المادية والمعيشية؛ نتيجة ما أقدم عليه من محاولات كشفه الفساد، حسب قوله.

وقال حسني إنه "مطارد من (وزارة) الداخلية، التي حاولت تلفيق قضايا له، ردا على كشف فساد يخص مسؤولين كبارا ورجال أعمال في الدولة".

وانتقد حسني "غياب العدالة في مصر، التي تسببت في فصله من عمله، والتحقيق معه من قبل الأمن الوطني".

وشدد على أنه لا يتبع لجماعة "الإخوان المسلمين"، التي عادة ما يتهم النظام المصري المعارضين أو المنتقدين لأوضاع البلاد، بالانتماء إليها.

وحاولت قوات الأمن إلقاء القبض عليه، لكنه هدد بإشعال النار بعدما سكب البنزين على جسمه، وأخذ يردد هتافات، بينها: "يا بلدنا يا تكية.. ماسكينك شوية حرامية.. حاكمك حرامية.. حسبي الله ونعم الوكيل" ثم أشعل النار في نفسه.

وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة أخرى، قالت إنها للرجل وهو يحترق.

ولم تصدر وزارة الداخلية المصرية أي بيان أو تصريح بخصوص الواقعة، فيما لم تصدر وزارة الصحة أي تعليق على حالته الصحية.

وشبّه مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، الحادثة بواقعة إضرام الشاب التونسي محمد بوعزيزي، النار بنفسه في ديسمبر/كانون الأول 2010، والتي كانت بمثابة الشرارة الذي أشعلت الثورة في تونس، والتي امتدت ادول أخرى شهدت موجة ثورات عرفت باسم "الربيع العربي".