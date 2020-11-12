وصول سفينة نفط احتجزها التحالف السعودي-الإماراتي 190 يوما إلى ميناء الحديدة

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، وصول سفينة نفط إلى ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها غربي البلاد، بعد احتجازها من التحالف السعودي-الإماراتي لأكثر من 6 أشهر.

وذكر بيان صادر عن شركة النفط اليمنية بصنعاء (خاضعة لسيطرة الحوثيين)، مساء الأربعاء، أن سفينة "فيكتوريوس وصلت للميناء بعد احتجازها بشكل تعسفي من قبل التحالف لمدة 190 يوما".

وأضاف البيان أن السفينة "محملة بـ12 ألفا و7 أطنان من البنزين، و17 ألفا و149 طنا من الديزل".

وأوضح أن إجمالي الغرامات المتراكمة على السفينة بسبب احتجازها، بلغت 4 ملايين و180 ألف دولار.

ولم يصدر تعليق من التحالف السعودي-الإماراتي حول ذلك حتى الساعة 06:30 (ت.غ).

وهذه السفينة الرابعة التي تصل ميناء الحديدة خلال الأسبوع الجاري، حيث أعلنت جماعة الحوثي الأحد والاثنين، وصول ثلاث سفن نفطية إلى الميناء.

وقالت الجماعة إن إحدى هذه السفن احتجزها التحالف لمدة 220 يوما، فيما لم يعلق التحالف حول ذلك.

والأربعاء، أعلنت الجماعة انفراج أزمة المشتقات النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وعانت المناطق الخاضعة للحوثيين من شح كبير في الوقود منذ أشهر، وتتهم الجماعة كلا من التحالف السعودي-الإماراتي والحكومة اليمنية باحتجاز السفن النفطية ومنع دخولها لميناء الحديدة.

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، رفضت جماعة "الحوثي" مبادرة للحكومة اليمنية، لاستئناف دخول الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، عبر الميناء.

واشترطت الحكومة في مبادرتها آنذاك، أن يتم إيداع كافة إيرادات السفن الداخلة إلى ميناء الحديدة في حساب خاص جديد لا يخضع للحوثيين.