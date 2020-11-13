الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بخرق المياه اللبنانية مقابل رأس الناقورة

أعلن الجيش اللبناني، أن زورقين اسرائيليين خرقا لمرتين وبشكل منفصل المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة (جنوب)، يوما الخميس والاربعاء.

جاء ذلك وفق بيانين أصدرتهما مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش، ونقلتهما الوكالة اللبنانية الرسمية، الخميس.

ويخوض لبنان نزاعاً مع إسرائيل على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ نحو 860 كم مربعا، غنية بالنفط والغاز.

وذكر البيان الأول للجيش أن "زورقا حربيا تابع للعدو الإسرائيلي خرق اليوم (الخميس) عند الساعة 04.05 بالتوقيت المحلي (02.05 تغ) المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 140 مترا ولمدة ثلاث دقائق".

أما البيان الثاني فقد اشار أيضاً الى ان زورقاً حربياً اسرائيلياً خرق يوم (أمس) الأربعاء، المياه اللبنانية عند نفس النقطة (رأس الناقورة) لمسافة حوالي 200 متر ولمدة دقيقتين.

وقال الجيش اللبناني إنه "تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) في لبنان".

ومنذ أكتوبر/تشرين أول الماضي، دخل الطرفان في مفاوضات غير مباشرة من أجل ترسيم الحدود البحرية، وعقد ثلاث جولات من التفاوض بمقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل"، برعاية الأمم المتحدة ووساطة أمريكية.

والخميس، قال أمين عام جماعة "حزب الله" في لبنان حسن نصرالله إن "المقاومة تلتزم بما تحدده الدولة في موضوع الترسيم، وبالتالي تساعد مع الجيش في تحرير أي أرض محتلة".

وتشهد الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل توترات بين الحين والآخر جراء ما تقوله تل أبيب إنها محاولات من مقاتلي "حزب الله" (الموالي لإيران) لاختراق الحدود، أما الحدود البحرية فلا تشهد أي نزاعات عسكرية.