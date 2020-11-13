السعودية.. السيطرة على حريق بالقرب من منشأة بترولية بعد استهدافها بزورقين مفخخين

سيطرت السلطات السعودية على حريق بالقرب من محطة لتوزيع المنتجات البترولية في منطقة جازان، جنوبي المملكة، وفق ما أعلنت وزارة الطاقة السعودية، في وقت متقدم من فجر الجمعة.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية، أطلقتها مليشيات الحوثي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأوضحت، أن العملية أدت إلى حريقٌ في الخراطيم العائمة في المنصة، وتم التعامل معه حسب القواعد المُتبعة.

وأشارت إلى إن الحريق لم يسفر عن أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح.

واعتبرت "أن مثل هذه الهجمات، لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية، كما تستهدف الاقتصاد العالمي.

وذكرت أن مثل هذه الأعمال الإرهابية، تُعرّض أيضًا السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى.

في سياق متصل، أعلن التحالف العربي، أمس وفجر الجمعة، اعتراض وتدمير 5 طائرات بدون طيار (مفخخة)، أطلقتها جماعة الحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين .

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف السعودي الإماراتي، تركي المالكي، نشرته وكالة واس.

وأوضح، بأن قوات التحالف السعودي الإماراتي أحبطت جميع تلك المحاولات الإرهابية.

وأول أمس الأربعاء، هددت جماعة الحوثي باستهداف مواقع عسكرية واقتصادية حيوية في السعودية خلال الأيام المقبلة، مطالبة الشركات الأجنبية في المملكة بالابتعاد عن هذه المنشآت.

وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلف بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي ردا على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.