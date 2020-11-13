مقتل أكثر من 100 مهاجر بعد غرق قاربهم قبالة سواحل ليبيا

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الجمعة، ارتفاع عدد قتلى غرق قاربين يقلان مهاجرين غير شرعيين قبالة سواحل ليبيا إلى 100.

وذكرت المنظمة في بيان الجمعة، أن قاربين غرقا أحدهما قبالة سواحل مدينة الخُمس والآخر قبالة سواحل مدينة صرمان (في آخر 24 ساعة).

وأوضح البيان أن غرق القاربين أسفرا عن مصرع ما لا يقل عن 100 شخص.

وأشار إلى أن القاربين كان يقلان أكثر من 140 مهاجرا بينهم نساء وأطفال، تم إنقاذ 47 ونقلهم إلى البر.

ولفت إلى انتشال جثة 31 قتيلا فقط، فيما تستمر أعمال البحث والإنقاذ.

يشار أن بعثة المنظمة في ليبيا قالت أمس عبر بيان على تويتر: "أسفر غرق قارب قبالة سواحل مدينة الخُمس في ليبيا عن مقتل ما لا يقل عن 74 مهاجرا".

وبسبب الاضطرابات الداخلية التي تشهدها البلاد، أصبحت ليبيا خلال الأعوام الأخيرة، نقطة العبور الأكثر أهمية إلى أوروبا، لمهاجرين أفارقة غير نظاميين، يفرون هربا من الفقر والصراعات في بلادهم.

وفي بيان في سبتمبر/أيلول الماضي، ذكرت "المنظمة الدولية للهجرة" أن حرس الحدود الليبي أعاد نحو 8 آلاف طالب لجوء من داخل البحر المتوسط إلى شواطئ البلاد منذ بداية 2020.