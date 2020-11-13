وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية يزور قطر

التقى وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني الليبية صلاح الدين علي النمروش ودار الحديث حول مستجدات الوضع على الساحة في ليبيا.

جرى اللقاء، الخميس، بالعاصمة القطرية الدوحة على هامش زيارة المسؤول الليبي للبلاد، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وجرى خلال الاجتماع "استعراض علاقات التعاون الثنائي، ومناقشة آخر مستجدات الوضع في ليبيا، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك."

وبهذه المناسبة أكد وزير خارجية قطر، دعم بلاده لسيادة ليبيا، وجدد الترحيب بإعلان وقف إطلاق النار في كافة الأراضي الليبية.

كما أعرب، عن تمنيات الدوحة أن "يكون اتفاق وقف اطلاق النار خطوة للأمام في طريق الحل السياسي الشامل الذي يحافظ على وحدة الأراضي الليبية، ويحترم حقوق الشعب الليبي الشقيق، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية".

وفي وقت سابق الخميس وقعت وزارتا الدفاع في قطر وليبيا "اتفاقية تعاون في مجال التدريب وبناء القدرات العسكرية".

جاء ذلك عقب اجتماع بين وزير دفاع قطر خالد بن محمد العطية وصلاح الدين النمروش.

ومطلع نوفمبر/ تشرين ثانٍ الحالي، وقعت قطر وليبيا مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الأمني "بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين".

ووصل النمروش إلى الدوحة، الخميس، في زيارة رسمية لم يعلن عن مدتها.

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع مسلح؛ فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة؛ ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

وأُعلن في ليبيا عن أكثر من اتفاق لوقف إطلاق النار، آخره انبثق عن اجتماع اللجنة العسكرية في جنيف، الشهر الجاري، لكن مليشيا حفتر عادة لا تحترم تلك الاتفاقات، وتنتهك بنودها بشكل متكرر.