الأطراف الليبية تتفق على إجراء انتخابات وطنية

توصل المندوبون الليبيون المجتمعون في تونس في إطار مفاوضات برعاية الأمم المتحدة إلى اتفاق ينص على "إجراء انتخابات وطنية" في 24 كانون الأول/ديمسبر 2021، وفق ما أعلنت مبعوثة الأمم المتحدة بالوكالة إلى ليبيا ستيفاني وليامز مساء الجمعة.

وقالت وليامز في مؤتمر صحافي عبر الإنترنت "اتفق المشاركون في منتدى الحوار السياسي الليبي على تنظيم انتخابات وطنية في 24 أيلول/سبتمبر 2021".

وهذه أولى نتائج المناقشات الجارية في تونس منذ الاثنين بين 75 مندوبا من جميع الأطراف اختارتهم الأمم المتحدة لمحاولة إخراج ليبيا من الصراعات التي تمزقها منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا، جارة تونس، من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

ويدور الحوار في البلد الجار تونس بين شخصيات تعهدت عدم المشاركة في الهيئات التي سيتم انتخابها.