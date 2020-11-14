الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية تنعقد نهاية نوفمبر

أعلنت المعارضة السورية أن السبت الموافق 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، سيكون موعد انعقاد الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية مع وفدي النظام والمجتمع المدني في جنيف.

جاء ذلك تصريح مكتوب للصحفيين صدر عن الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة، هادي البحرة.

وقال البحرة إنه "تقرر انعقاد الدورة الرابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بتاريخ 30 نوفمبر 2020، وتنتهي بتاريخ 4 ديسمبر/كانون الأول المقبل".

وأضاف أنه "تم الاتفاق على جدولي أعمال الدورتين الرابعة والخامسة للجنة" دون تفاصيل بهذا الشأن.

وأوضح البحرة أن الدورة الخامسة للاجتماعات ستعقد في يناير/كانون الثاني 2021.

واللجنة الدستورية شكلتها الأمم المتحدة من أجل صياغة دستور جديد لسوريا ضمن مسار العملية السياسية وفق القرار الأممي 2254، وهي مقسمة بالتوازي بين النظام والمعارضة وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وتضم الهيئة الموسعة للجنة 150 عضوا بواقع 50 عضو لكل جهة، فيما تضم لجنة الصياغة 45 عضوا، بواقع 15 عضو من كل طرف، حيث اجتمعت الهيئة الموسعة قبل أكثر من عام وأطلقت عمل لجنة الصياغة.

وعقدت لجنة الصياغة بدورها 3 جولات كانت آخرها جولة في آب/أغسطس الماضي، بعد أشهر من الانقطاع بسبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال، وانتشار وباء كورونا، ولكن جميع الجولات السابقة لم تسفر عن أي تقدم بسبب عدم جدية النظام في المناقشات.