الشرطة الإسرائيلية تعتقل 18 متظاهراً ضد نتنياهو في القدس

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، السبت، 18 متظاهرا ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مدينة القدس، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن "نحو 200 متظاهر نظموا مسيرة تجاه مقر إقامة نتنياهو، في شارع بلفور بالقدس الغربية".

وذكرت أن المتظاهرين اشتبكوا مع الشرطة التي اتهمتهم بإغلاق الطريق وإعاقة حركة السير.

وحمل المتظاهرون مجسمات بلاستيكية لغواصات، في إشارة إلى شبهات تحوم حول نتنياهو، بالتلاعب في عطاءات شراء غواصات من ألمانيا لسلاح البحرية الإسرائيلية، بغرض التربح.

وشارك في المسيرة ثلاثة نواب بالكنيست (البرلمان)، هم إيلي كوهين من حزب "إسرائيل بيتنا"، وموشيه يعالون من كتلة "هناك مستقبل ـ تيلم"، ويائير جولان من حزب "ميرتس".

وفرقت الشرطة المسيرة بالقوة، واعتقلت 18 من المشاركين فيها، وفق المصدر ذاته.

وفي أغسطس/ آب الماضي، رفض الكنيست اقتراحا بتشكيل لجنة تحقيق في قضية "الغواصات الألمانية".

وتتعلق "صفقة الغواصات" أو "القضية 3000"، بالتحقيق في عمولات مزعومة في صفقة لشراء غواصات من شركة "تيسنكروب" الألمانية.

وكانت النيابة الإسرائيلية وجهت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لائحة اتهام ضد مقربين من نتنياهو في القضية ذاتها، لكن لم يدرج اسم رئيس الوزراء نفسه على لائحة المشتبهين بها.

ومن المنتظر انطلاق تظاهرات حاشدة ضد نتنياهو، مساء السبت، للأسبوع الـ 21 على التوالي في أنحاء متفرقة من إسرائيل.

ويطالب المحتجون نتنياهو بالاستقالة بدعوى فشل حكومته في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وكذلك اتهامه بـ"الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة"، في 3 قضايا فساد بدأت محاكمته بها في 24 مايو/ أيار الماضي.