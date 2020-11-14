الولايات المتحدة تحمل نظام الأسد مسؤولية أزمة الخبز في سوريا

حمّلت الولايات المتحدة، نظام بشار الأسد، مسؤولية أزمة الخبز في سوريا.

وعبر تغريدة قال حساب السفارة الأمريكية في دمشق إن "الشعب السوري يضطر إلى الوقوف في طابور للحصول على الخبز لأن بشار الأسد أوقف دعم الغذاء والوقود من أجل تحويل ملايين الدولارات كل شهر لتأجيج آلة الحرب ضد شعبه".

وشددت السفارة الأمريكية أن نظام الأسد بممارساته هذه "يدمر سوريا".

وتصاعدت أزمة الخبز في سوريا خلال الشهرين الماضيين في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، الذي أنفق كل مدخرات البلاد في الحرب ضد شعبه.

والشهر الماضي، رفع نظام الأسد سعر ربطة الخبز بنسبة 100%، ليصبح سعر الربطة الواحدة التي تزن 1100 غراما، 100 ليرة سورية (الدولار الواحد = نحو 2660 ليرة).

ومع فقدان الخبز من الأفران، يضطر السوريون في مناطق سيطرة النظام، إلى شراء الخبز من السوق السوداء بنحو 3 أضعاف السعر المحدد.