لبنان.. السيطرة على حريق اندلع في خط أنابيب تعرض للتخريب

سيطرت قوى الدفاع المدني والجيش في لبنان، السبت، على حريق اندلع بخط أنابيب البترول "كركوك - طرابلس"، في سهل عكار شمالي البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "عناصر الإطفاء في الدفاع المدني والجيش سيطرت بشكل شبه تام على الحريق".

وفي وقت سابق ليل الجمعة/ السبت، قالت الوكالة إن مجهولين أقدموا على إحداث ثقوب في خط الأنابيب المذكور.

وبحسب الوكالة، فإنه حريقا شب نتيجة المواد النفطية المتسربة، مما أدى إلى ارتفاع أعمدة الدخان.

وأردفت أن "عناصر من الأجهزة الأمنية توجهت إلى المكان، وتم إبلاغ إدارة منشآت النفط بالأمر، وجرى فتح تحقيق لمعرفة هوية المعتدين".

ولم توضح الوكالة فيما إذا كان نفس المعتدين هم من أضرموا النار أم لا.

من جهتها قالت المديرية العامة للنفط (حكومية)، في بيان إن "أسباب هذا التعدّي هي السرقة".

وأضافت أن وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، أصدر توجيهات بتحديد الأسباب التي أدت إلى الحريق.

وأوضحت أنها "ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعدي على خط الغاز والنفط في منطقة الشمال، بهدف السرقة التي تندرج في إطار القرصنة الواضحة لأملاك عمومية".

وناشد رئيس اتحاد روابط مخاتير عكار، زاهر الكسار، قائد الجيش العماد جوزيف عون، بإيفاد فريق مختص للمتابعة "خاصة وأن المواد النفطية ما زالت تتسرب، والتخوف لا يزال قائما من اندلاع حرائق جديدة".

وأشار الكسار، في تصريح للوكالة الرسمية، إلى أن "الأضرار مادية ولم تسجل أي خسائر بشرية".

وخط الأنابيب الذي يعبر سهل عكار تجاه منشآت النفط في البداوي (شمال)، متوقف منذ بدء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975.

تجدر الإشارة، إلى أنّها ليست المرة الأولى التي تتعرض فيه أنابيب البترول إلى مثل هذا التعدي بدافع سرقة المواد النفطية التي لا تزال مترسبة فيها رغم توقف الضخ عبرها.

وأنشأ خط الأنابيب الممتد من كركوك إلى طرابلس في ثلاثينيات القرن الماضي، ويعد أحد أقدم خطوط نقل نفط كركوك العراقية إلى مدينة حيفا الفلسطينية وطرابلس اللبنانية.