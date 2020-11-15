الجيش التركي يحيّد 4 إرهابيين شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 4 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، شمالي سوريا.

وقالت الوزارة في بيان، إن القوات الخاصة حيدت إرهابيين اثنين خلال محاولتهما التسلل إلى منطقة عملية "نبع السلام".

كما تمكنت القوات الخاصة من تحييد اثنين آخرَين كانا يستعدان لشن هجوم في منطقة عملية "درع الفرات".

واستطاع الجيش التركي، عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من الإرهابيين.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.