تركيا تزود المناطق السورية المحررة من الإرهاب بمياه الشرب

تتولى مؤسسة المياه التركية حفر وترميم الآبار لسد احتياجات السكان من المياه العذبة في المناطق المحررة من الإرهاب شمال سوريا.

ووفق تقرير وزارة الزراعة والغابات التركية، فإن أعمال الحفر وترميم الآبار تجري في مناطق عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

وبحسب التقرير فقد تم توفير مياه الشرب لنحو 705 آلاف شخص في مناطق جوبان باي والباب واعزاز ومارع ودارميك الواقعة ضمن منطقة درع الفرات.

وكذلك قامت مؤسسة المياه التركية بترميم الآبار المتضررة من الحرب التي شهدتها مناطق درع الفرات.

وفي منطقة نبع السلام، قامت مؤسسة المياه التركية بتوفير مياه الشرب لنحو 510 آلاف شخص، عبر حفر 36 بئرا جديدا وترميم 10 آبار.

وكذلك قامت مؤسسة المياه التركية بحفر آبار لاستخراج مياه الشرب في مخيمات يقطنها النازحون.

يذكر أن تركيا نفذت 3 عمليات عسكرية في شمال سوريا (درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام) حررت خلالها مساحات كبيرة من الإرهابيين، شرق وغرب نهر الفرات.